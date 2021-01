Nuovi Cantieri Fondazione Caript, milioni di euro per il recupero di edifici del Pistoiese

Nuovi Cantieri è il bando con cui Fondazione Caript sostiene le amministrazioni comunali della provincia di Pistoia per interventi e progetti di recupero su edifici, aree e impianti pubblici destinati al servizio diretto ai cittadini. L’edizione del 2020 metteva a disposizione degli Enti locali un plafond complessivo di 2,4 milioni di euro, suddivisi secondo le due attività previste: 400mila euro (Attività A) per audit energetici e sismici, monitoraggi, progetti di recupero per manutenzione, restauro e ristrutturazione; 2 milioni di euro (Attività B) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, riqualificazione, adeguamento normativo. In questo momento particolare, si intendeva favorire l’avvio in tempi brevi di nuovi cantieri pubblici, offrendo così opportunità di lavoro anche per il circuito produttivo locale.

In seguito ai lavori della Commissione, si rende noto che la graduatoria dei beneficiari è stata pubblicata online ed è consultabile sul sito www.fondazionecrpt.it. Le domande accolte sono state in tutto 27 (su un totale di 44 richieste pervenute dalla quasi totalità dei Comuni della provincia) per un importo complessivo concesso di 2.344.976,38 euro.

Nell’ambito dell’Attività A (audit e progettazioni) fra i contributi più considerevoli si segnalano quello destinato al Comune di Pieve a Nievole (40mila euro) per la progettazione del recupero dell’ex Cinema Teatro e quello assegnato al Comune di Marliana (19mila euro) per la progettazione definitiva ed esecutiva della scuola materna di Montagnana. Notevole, inoltre, la cifra di 20mila euro destinata al Comune di Pescia, per il progetto di riqualificazione statica e il restauro architettonico della Passerella Sforzini.

Per quanto riguarda invece le domande pervenute nell’ambito dell’Attività B (lavori), si segnalano i 300mila euro assegnati al Comune di Lamporecchio per l’adeguamento sismico del Palazzo Comunale.

La stessa cifra di 300mila euro è stata destinata rispettivamente anche ai comuni di Quarrata e di Monsummano Terme per consistenti lavori su edifici scolastici: per l’adeguamento sismico della scuola primaria e dell’infanzia di Valenzatico al primo; per l’adeguamento statico e il miglioramento sismico della scuola primaria G. Baronti al secondo.

Un altro edificio scolastico a essere interessato da lavori di adeguamento sismico sarà la scuola Nerucci di Montale, per la quale l’amministrazione comunale risulta assegnataria di 260mila euro.

I 200mila euro destinati al Comune di Serravalle Pistoiese hanno invece come finalità quella di concorrere alla ristrutturazione della palestra comunale di Casalguidi con riqualificazione funzionale, sismica ed energetica. Importanti lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione strutturale e impiantistica riguarderanno poi il Museo Ferrucciano a Gavinana grazie ai 100mila euro assegnati al Comune di San Marcello-Piteglio.

Infine, il Comune di Pistoia ha colto l’occasione del bando aggiudicandosi la somma di 90mila euro per procedere all’adeguamento normativo e al superamento delle barriere architettoniche della palestra Masotti.

In fase di valutazione delle domande pervenute, sono state favorite le opere su immobili con particolari condizioni di degrado; frequentati continuativamente da un numero elevato di persone o destinati a usi di rilievo per la sicurezza pubblica; di particolare pregio storico-artistico o paesaggistico-ambientale; di rilevante interesse sociale.