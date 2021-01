Scaricano cartoni fuori dai cassonetti a Firenze, individuati e multati dalla Municipale

Hanno abbandonato una ingente quantità di cartoni accanto ai cassonetti pensando di farla franca. Invece la Polizia Municipale li ha individuati e multati. Si tratta di tre persone abitanti in un comune limitrofo.

Le indagini sono state effettuate dagli agenti del Reparto di Rifredi (l’abbandono è avvenuto in una postazione del Quartiere 5) che sono risaliti ai nominativi dei responsabili attraverso alcuni indirizzi riportati sui cartoni. Per ognuno fai loro è scattata una sanzione da 500 euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa