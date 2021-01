Signum Fiorenza, è online il portale per scoprire la creatività artigiana fiorentina

Video, interviste, fotografie professionali per entrare nel mondo delle botteghe artigiane e far scoprire ai visitatori le lavorazioni storiche dei mestieri fiorentini. È l’obiettivo del nuovo portale e dell’associazione ‘Signum Fiorenza’, nati per rafforzare la visibilità degli artigiani fiorentini verso un pubblico turistico di qualità, interessato alle produzioni storiche locali e alle realizzazioni fatte a mano. Un’idea nata dalla presidente dell’associazione Valentina Braschi (grafica, fotografa e docente di ‘Vivere di Turismo Business School’), che ha messo insieme un team con le diverse professionalità coinvolte, come le guide turistiche fiorentine Elena Cardinale, Angela Indelicato e Paola Palmieri e la videomaker Irene Martini.

“Una nuova realtà che mette insieme professionalità e mestieri legati al turismo - ha detto l’assessore al Turismo Cecilia Del Re -, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere gli aspetti più autentici della nostra città e dei suoi mestieri storici. Un modo per immergersi, seppur virtualmente, nel mondo dell’artigianato artistico fiorentino per poi andare alla scoperta di questi luoghi una volta arrivati a Firenze, con l’occhio già allenato alla bellezza e alla qualità”.

"Un'ottima iniziativa in linea con la strategia di promuovere il nostro artigianato - ha detto l'assessore al commercio Federico Gianassi - e di far conoscere nel mondo la creatività e la professionalità delle nostre botteghe. In questi tempi difficili la promozione attraverso tutti i canali multimediali diventa fondamentale per il rilancio di questo settore, così identitario e pezzo importante del nostro tessuto economico e sociale".

“La nostra città è messa a dura prova dalla crisi legata alla pandemia e da un turismo assente - ha detto la presidente dell’associazione Valentina Braschi -. Fra le categorie che subiscono le maggiori conseguenze ci sono gli artigiani. Per questo, abbiamo voluto dar vita all’associazione e al portale ‘Signum Fiorenza’, con la volontà di testimoniare il segno di Firenze nel mondo attraverso la bellezza creata dalle mani degli artigiani. Non possiamo accontentarci di un turismo che visita distrattamente i nostri luoghi e non distingue il valore di un’opera fatta a mano da un banale souvenir”.

Per sostenere l’associazione è possibile partecipare alla raccolta fondi attraverso la Rete del Dono al link: t.ly/DJNy o direttamente sul sito www.signumfiorenza.it.