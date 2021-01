Strisce e segnaletica ritinteggiate a Capraia e Limite

Interventi di manutenzione in corso nel Comune di Capraia e Limite. In questi giorni è stata ritinteggiata la segnaletica orizzontale su parte del territorio comunale.

L’intervento manutentivo rientra nell’accordo quadro relativo alla segnaletica verticale e orizzontale e i lavori fanno parte del programma di interventi su attraversamenti pedonali, linee di margine delle strade e di mezzeria, stalli auto.

In questo contesto sono stati realizzati anche nuovi posti auto in via Polverosi con l'istituzione del senso unico alternato per un breve tratto in prossimità delle scuole "G.Marconi".

“ Proseguiamo con massima attenzione alla manutenzione della segnaletica stradale attraverso interventi per garantire sicurezza sul territorio e per adeguarla al codice della strada, ha detto il sindaco Alessandro Giunti. Tra gli interventi previsti anche nuovi posti auto in via Polverosi”.

Il programma di manutenzione ordinaria proseguirà anche nei prossimi giorni, in base alle condizioni meteorologiche.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa