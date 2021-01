Superenalotto, la fortuna si ferma a Firenze: un 5 da 20mila euro

È sempre Firenze a dettare legge, per la Toscana, al SuperEnalotto. Il concorso di giovedì 21 gennaio, infatti, è stato caratterizzato da un “5” da 20.599,15 euro: la schedina vincente è stata giocata presso la tabaccheria I Delfini in via del Gignoro nel Centro Commerciale Essel. Il Jackpot, che ha toccato i 95,9 milioni di euro, sarà in gioco nell’ultima estrazione della settimana, domani sabato 23 gennaio. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Toscana, riferisce Agipronews, il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.