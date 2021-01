Abbandona la sua auto e non la recupera nonostante l'ordinanza

Nella giornata di ieri i carabinieri di Barberino di Mugello hanno deferito in stato di libertà per abbandono di veicolo un uomo del posto. Lo stesso, avrebbe dovuto ottemperare all’ordinanza del Sindaco di rimuovere la sua autovettura, lasciata sulla pubblica via quantunque ormai inservibile. Il provvedimento era stato emesso su segnalazione dell’Arma. I militari, infatti, notando il veicolo in stato di abbandono, avevano già sanzionato il proprietario per il mancato conferimento del mezzo ad un centro specializzato, considerato “rifiuto speciale”. Scaduti i termini per provvedere alla rimozione, i Carabinieri di Barberino hanno contestato al proprietario del veicolo anche l’inosservanza del provvedimento dato dall’Autorità.