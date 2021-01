Cdx Empoli: mozione per conversione percorsi vita in aree fitness all’aperto

Il Comune di Empoli è da sempre promotore di attività sportive, di tutti i generi, per i suoi cittadini e l’installazione di attrezzature per il fitness garantirebbe la possibilità di aderire ad allenamenti destinati anche ad altre discipline specifiche.

Tuttavia, come confermato dall’assessore Fabrizio Biuzzi nella III commissione consiliare del 27 novembre 2020, l’Amministrazione Barnini non ha nessun progetto organico in merito alla conversione in aree fitness dei percorsi vita, seppur aderendo verbalmente alla proposta presentata in precedenza dal gruppo consiliare scrivente ma stranamente bocciata senza motivo in un Consiglio Comunale di novembre 2020.

Per questo motivo abbiamo ripresentato la nostra mozione per modificare il “PERCORSO VITA”, introdotto a Empoli nei parchi di Ponzano e Serravalle. - affermano Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese di Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli.

Un’esperienza fallimentare, vista la poca efficacia che ha avuto nel suo ciclo di esistenza e considerato l'eccessivo deterioramento delle varie strutture (sia di ferro che legno) nel tempo, e la loro mancata manutenzione ordinaria.

Non solo, la distanza tra attrezzature per una maggior copertura del territorio pubblico è solo un metodo dispersivo, tuttavia sarebbe necessario destinare spazi di suolo pubblico ad altre iniziative e/o riqualificazioni a forma compatta e unita senza dispersioni inutili per soddisfare al meglio l’allenamento dell’atleta.

La conversione dei percorsi vita in aree fitness all’aperto sarebbe un passo in avanti in termini di salute, ma renderebbe altresì l’attività motoria accessibile a tutti grazie alla sua gratuità, anche a chi non può permettersi un abbonamento in palestra, altresì invita i cittadini a frequentare i nostri parchi pubblici rendendoli giocoforza più sicuri. - concludono il capogruppo Poggianti, la vice Di Rosa ed il consigliere Pavese di Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli.

Nella mozione presentata suggeriamo un possibile modello da prendere in considerazione e migliorare: la struttura fitness situata all’interno del parco dell'Ambrogiana a Montelupo Fiorentino (FI), essa però è priva di alcuni elementi e attrezzature fondamentali e non rispecchia totalmente gli standard appropriati, soprattutto per una buona esecuzione dei vari esercizi.

Fonte: Fdi Centrodestra Empoli