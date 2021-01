Grosso albero cade sulla SS67 a Lastra a Signa: strada chiusa

Un grosso albero è caduto nella mattinata di oggi sulla SS67 via Livornese, nella zona tra La Lisca e Brucianesi nel comune di Lastra a Signa, occupando l'intera carreggiata. Il traffico è stato interrotto. Non risultano esserci feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno ripristinato la circolazione intorno alle ore 9.30.

Si sono registrati disagi anche per la chiusura programmata per lavori della Fi-Pi-Li tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina che ha congestionato il traffico. Anche la superstrada è stata riaperta come previsto intorno alle ore 9.30.

Giornata non facile per Lastra a Signa. Anche sulla SP72 Via Vecchia, è stata interrotta la circolazione poco prima di Ginestra per un autoarticolato incastrato alla curva a gomito prima del centro abitato