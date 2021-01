Ha 100mila euro di reddito ma fruisce delle esenzioni ticket: denunciato e multato a Follonica

Due anni in cui avrebbe realizzato redditi familiari superiori a 100mila euro e 70mila euro ma, nello stesso periodo, avrebbe indebitamente fruito di esenzioni ticket per visite specialistiche. Per questo un uomo è stato denunciato dalla guardia di finanza di Follonica per indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato. Per l'uomo è scattata anche una multa da 3mila 700 euro.

Dai controlli economico finanziari è emerso che il soggetto, negli anni in cui ha fruito del beneficio, aveva realizzato i redditi familiari sopra indicati. In relazione al protocollo d'intesa con l'autorità sanitaria, è stata inviata una segnalazione all'azienda Usl Toscana sud est, per segnalare i fatti ai fini del recupero di quanto dovuto e per la sospensione di eventuali benefici al soggetto denunciato.