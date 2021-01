Maltempo, in aumento i livelli di Ombrone e Bisenzio tra Prato e Firenze

A seguito delle precipitazioni delle ultime ore c'è attenzione per il livello dei fiumi nel Fiorentino. La protezione civile della Città metropolitana di Firenze parla di "livelli idrometrici in aumento dei fiumi Ombrone e Bisenzio con superamento del primo livello di guardia". In particolare, "in seguito alle precipitazioni che interessano le zone di allerta oggetto di avviso si registrano, agli idrometri di Poggio a Caiano" (Prato) per l'Ombrone e San Piero a Ponti (Firenze) per il Bisenzio, aumenti dei livelli contenuti".