Buongiorno oggi per la ricetta internazionale andiamo in Grecia e prepariamo la Pita. La scorsa puntata insieme a Patrizia abbiamo dato una ricetta israeliana Shakshuka, le uova al sugo israeliane, che si accompagna molto bene con la pita. La Pita è un pane piatto lievitato originario del Medio Oriente ma che fa parte anche della tradizione mediterranea come in Grecia.

La Pita detta anche pane arabo è adatta ad accompagnare salse come l'hummus, tzatziki, per avvolgere panini ripieni di Kebab, con i falafel le polpette egiziane fritte o il gyro, piatto greco a base di carne, con l'insalata greca con feta, cetrioli e pomodori. Insomma potete farcire le Pite con quello che volete.

La Pita greca è preparata con farina, lievito, acqua, olio, sale. La ricetta che ho trovato l'ho cercata su internet ed è di Simona Mirto.

Pita greca

Ingredienti quantità per 8 pezzi

500 gr di farina 00

300 - 310 gr di acqua a temperatura ambiente

1 cucchiaino raso di lievito birra secco o 8 gr di lievito di birra fresco

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva più quello per la cottura

2 cucchiaini di sale

Preparazione

Mescolate in una ciotola la farina con il lievito secco, se utilizzate quello fresco scioglietelo in acqua. Aggiungete il sale, mescolate e aggiungete infine acqua e olio. Impastate nella ciotola fino all'assorbimento dei liquidi. Rovesciate il panetto su un piano di lavoro e impastate bene per circa tre minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo e liscio. Formate una palla e copritela con una pellicola e lasciatela lievitare in luogo asciutto per circa 3 ore e mezza finché non triplica di volume. Dividete l'impasto in 8 pezzi da 90-100 grammi circa. Arrotondate la pasta in 8 palline. Spolverate il piano di lavoro in modo che non attacchi e con l'aiuto di un matterello appiattite e formate dei dischi da 20 cm circa, in tutto 8 dischi. Copriteli con la pellicola e lasciateli lievitare per circa un'ora. Una volta lievitati sono pronti per essere cotti.

La cottura potete farla in forno ma anche in padella.

Per la cottura al forno: disponete i dischi in una teglia leggermente unta oppure rivestita di carta forno. Pennellate ogni disco con pochino di olio e cuocete in forno preriscaldato e molto caldo a 250 gradi per 5-6 minuti, nella parte media del forno.

Se decidete invece di cuocerli in padella: scaldate la padella antiaderente, poi aggiungete un disco per volta precedentemente spennellato con l'olio in entrambi i lati e cuocete a fuoco alto per circa due minuti per parte, finché non si gonfia e diventa bello soffice. Una volta cotta e raffreddata la Pita va sigillata in pellicola per alimenti in questo modo si conserva per circa due giorni. Il consiglio è di scaldarla in padella quando la utilizzate nei giorni a seguenti, perché torna soffice e gustosa.

