Aggredisce passante senza motivo e la polizia, poi si scusa: "Sono ubriaco"

Ha aggredito un passante in piazza della Repubblica a Firenze, poi i poliziotti intervenuti, alla fine si è scusato spiegando di essere ubriaco. Il protagonista, un italiano di 22 anni, è stato denunciato con le accuse di resistenza, violenza, minacce, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Il ragazzo, intorno alle ore 18, avrebbe prima colpito un passante senza motivo colpendolo con schiaffi e pugni, poi si è scagliato contro i poliziotti intervenuti per calmarlo. Uno degli agenti ha lievi contusioni. Al termine dei controlli si sarebbe scusato per il suo comportamento dicendo appunto di essere ubriaco.