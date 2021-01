Alloggi di via Torre degli Agli, ripartono i lavori

La realizzazione degli alloggi di via Torre degli Agli sono stati al centro di un question time della presidente della Commissione Politiche per la promozione della legalità e della sostenibilità urbana Alessandra Innocenti alla quale ha risposto l’assessora alla casa Benedetta Albanese.

“La pandemia ha rallentato, nei mesi scorsi, la realizzazione degli alloggi in via Torre degli Agli. Si tratta – ricorda la presidente della Commissione Politiche per la promozione della legalità e della sostenibilità urbana Alessandra Innicenti – di un intervento importante e molto atteso in tutto il quartiere. Sono iniziati a girare informazioni sui canoni e sull’attribuzione degli alloggi. Questo ha creato qualche polemica anche perché da più parti si chiede il rispetto delle graduatorie e l’attuazione dell’indicatore Isee.

Come ci ha spiegato l’assessora i lavori sono ripresi e stanno andando avanti. La consegna degli alloggi avverrà al termine delle operazioni di collaudo cercando di ridurre al minimo l’impatto sui tempi di consegna. Trattandosi di alloggi di edilizia popolare si seguiranno, per l’assegnazione, i criteri ed i parametri che sono indicati nella legge regionale. L’attribuzione degli alloggi viene fatto dagli uffici comunali seguendo la normale procedura che garantisce obiettività e democraticità.

Dispiace sentire notizie false – spiega ancora la presidente Alessandra Innocenti – perché tra i cittadini c’è tanta volontà di veder completato questo lavoro di recupero. Questi palazzi verranno realizzati garantendo il risparmio energetico e siamo stati tranquillizzati che, sull’assegnazione, verranno seguite tutte le procedure previste dalla legge regionale”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa