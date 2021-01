Cadavere sulla spiaggia a Marina di Carrara, ipotesi incidente causa maltempo

La donna di cui è stato ritrovato il cadavere sulla spiaggia di Marina di Carrara (Qui la notizia) potrebbe essere stata vittima del maltempo, che avrebbe causato un incidente in scooter.

Secondo le ricostruzioni della polizia, nell'ipotesi dell'incidente il mezzo a due ruote sarebbe finito in un canale, la cui corrente avrebbe trascinato via la conducente. La donna sarebbe annegata e il corpo è stato reso dalla mareggiata sulla spiaggia di Carrara, la mattina di sabato 23.

La donna, Elisa Bongiorni, aveva 50 anni ed era dipendente delle Poste all'ufficio di Sarzana. La polizia ha trovato oggi in un fosso il motorino della vittima, vicino alla sua abitazione a Colombiera di Castelnuovo Magra. Lo scooter si trovava in un canale vicino alla variante Aurelia, in un luogo che coinciderebbe al tragitto che la donna doveva compiere da Sarzana, da casa della sorella dove era appena stata, fino a Castelnuovo. Quando è scomparsa, in zona, si stava abbattendo un forte temporale.

Dai rilievi emerge inoltre che il mezzo è stato ritrovato in un tratto del torrente che sfocia nel fiume Magra, dove vi è un parapetto distrutto. La polizia stradale de La Spezia sta eseguendo i rilievi, per ricostruire la dinamica di quello che sembrerebbe essere un incidente causato dal maltempo. Domani sarà svolta l'autopsia all'ospedale Cisanello di Pisa. La procura di Massa Carrara ha aperto un'inchiesta.