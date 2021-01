Consiglio comunale a San Miniato per il Giorno della Memoria

Questa settimana si svolgeranno due consigli comunali a San Miniato, il 27 e 28 gennaio. La seduta aperta di mercoledì 27 gennaio (ore 10.00) si svolgerà nella Sala Polivalente della Casa Culturale a San Miniato Basso e sarà dedicata alle celebrazioni del "Giorno della memoria". La seduta non prevede la partecipazione del pubblico e delle scuole che si collegheranno in video e non sarà trasmessa in diretta streaming, ma verrà caricata sul nostro canale YouTube solo in differita, il giorno seguente.

Anche la seduta ordinaria del Consiglio Comunale di giovedì 28 gennaio (ore 15.30, Sala Polivalente della Casa Culturale a San Miniato Basso) non sarà trasmessa in diretta streaming, ma verrà caricata sul canale YouTube solo in differita, il giorno seguente.

1 Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2 Risposta ad interpellanza presentata il 26.11.2020 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Fondazione Dilvo Lotti”.

3 Risposta ad interpellanza presentata il 26.11.2020 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Regolamento patrocini, sovvenzioni, contributi”.

4 Ordine del giorno presentato dai Gruppi Consiliari “Partito Democratico”, “Uniti si può”, “Riformisti per San Miniato”, “Cambiamenti” e “Italia Viva” ad oggetto: “Ordine del giorno per la concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, studente dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e attivista per i diritti umani e di genere”.

5 Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Dante Alighieri”.

6 Ritiro deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30.12.2020 ad oggetto: “Commissione Elettorale Comunale ai sensi dell’art. 26, comma 3 e 4, Legge n. 340 del 24.11.2000. Sostituzione membro effettivo”. (Settore Affari Istituzionali e Legali) immediatamente eseguibile.

7 Proroga del “Consorzio tra Comuni per realizzazione di strutture e servizi avanzati per l’impresa”. Presa d’atto dell’accordo di programma della Regione Toscana con il “Consorzio dei Comuni per realizzazione di strutture e servizi avanzati per l’impresa” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1496 del 30.11.2020. (Settore Servizi Tecnici) immediatamente eseguibile.

8 Bilancio di Previsione 2021-2023: Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). Approvazione (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile.

Fonte: Ufficio stampa