Ha organizzato una festa nel suo appartamento ed è stato multato, così come i partecipanti. La polizia è intervenuta in centro a Siena nella notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio. Un giovane, in barba ai divieti, aveva messo su un party assieme a altre sette persone, cinque di queste domiciliate in un'altra provincia. Stavano facendo festa e rumore, oltre a bere alcolici, senza rispettare le norme anticontagio. Per questo sono scattate le multe.