Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per lavori di manutenzione delle scarpate e dell'impianto di illuminazione stradale, è prevista la chiusura in orario 7-19 delle rampe in ingresso ed in uscita dello svincolo di Ginestra Fiorentina in direzione Mare nei giorni 27, 28 e 29 gennaio.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa