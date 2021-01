Parte 'La Caserma', protagonisti due giovani da Valdarno e Valdinievole

Nasce su Rai2 “La Caserma”, docu-reality realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, che propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. E saranno protagonisti due toscani.

In onda da mercoledì 27 gennaio è un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30. Parole d’ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni.

Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato un mondo senza internet e social media, vivranno per un mese un’esperienza estrema e sconosciuta. Una sfida per mettersi alla prova, per imparare a credere nel gruppo e nell’amicizia.

Dovranno adattarsi a un rigido percorso di formazione militare rispettando le regole imposte da cinque istruttori professionisti (Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi) sotto l’occhio vigile di un irremovibile istruttore capo, Renato Daretti.

Tra i 18 e i 23 anni, i protagonisti sono ragazzi “comuni”. Studenti, lavoratori o appartenenti alla sempre più nutrita categoria dei neet, i giovani inattivi che non studiano e non cercano un lavoro.

Attraverso un training ispirato alla disciplina militare, si troveranno ad affrontare duri addestramenti, percorsi ginnici, corse zavorrate, camouflage, escursioni in esterna, e poi suggestive arrampicate e spettacolari traversate di un ponte tibetano.

Il programma è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.

Tra i partecipanti, come detto, due giovani toscani: Omar Hussain e Martina Albertoni. Il primo è nato a Pescia, vive a Massa e Cozzile e ha 23 anni; la seconda, 19enne, è nata a Figline e Incisa Valdarno e vive a Castelfranco Piandiscò.