Morto Patrizio Zini, segretario Confartigianato Pistoia per 15 anni

Si è spento nella giornata del 24 Gennaio 2021 Il Professor Patrizio Zini fu Segretario Generale di Confartigianato Imprese Pistoia dal 2001 al 2015.

Un grave lutto ha colpito tutta la nostra associazione- dichiara il Presidente di Confartigianato Imprese Pistoia Alessandro Corrieri; la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno lasciando tutti noi, dai dirigenti ai dipendenti, senza parole.

Tornava spesso a trovarci per portarci un saluto- continua Corrieri – perché questa alla fine era una sua seconda casa.

Lo ricorderemo sempre come una persona solare e disponibile ad aiutare il prossimo e anche pronto a combattere per i valori e gli ideali dell’artigianato per i quali si era speso negli anni della sua Segreteria.

Voglio ricordare – continua Corrieri- alcune iniziative che insieme abbiamo portato avanti e delle quali lui è stato il principale promotore:

• Il Concorso Artigianato Scuola finalizzato a portare il mondo dell’artigianato e degli artigiani all’interno del mondo della scuola e viceversa.

• La consegna per l’8 Marzo delle mimose alle istituzioni e alle imprese al “femminile” in ricordo del sacrificio delle trecciaiole lavoratrici.

• “Non prendeteci per il mulo” la epica battaglia fiscale portata davanti alla Agenzia delle Entrate con un Asino per denunciare l’oppressione fiscale subita dalle imprese.

• Compro italiano e Confartigianato in Tour due iniziative che avevano lo scopo di promuovere e far conoscere le eccellenze del nostro territorio.

E per ultima, la sua grande passione di studioso e storico, la Via Francigena un percorso fatto di ricerca per promuovere la storia di questa “Via” da lui tanto amata affinchè divenisse un percorso per tanti pellegrini che in questo modo avrebbero potuto conoscere le bellezze dei nostri territori- sottolinea Corrieri,

Evidente – continua Corrieri- era il suo attaccamento alle radici di questo territorio e di come il fatto di essere pistoiese lo rendeva orgoglioso tanto da ricordare spesso di essere stato l’ultimo pistoiese ad essere battezzato in Battistero.

Al nostro profondo cordoglio- Continua il Presidente Corrieri- si uniscono il mondo delle istituzioni cittadine e la grande famiglia Confartigianato nel messaggio inviato dal Presidente Nazionale di Confartigianato Imprese Marco Granelli che ricorda con affetto e stima la figura di Patrizio Zini, quale uomo di sistema e profondo conoscitore del mondo artigiano.

“Patrizio hai fatto un pezzo della storia della nostra Associazione e della nostra città e per questo rimarrai nei cuori di tutti noi”.

IL SUO PERCORSO PROFESSIONALE

Patrizio Zini laureato in filosofia, sposato e padre di due figli, vanta una lunga esperienza nel mondo della scuola, nel mondo politico e delle imprese

- dal 1978 preside (prima presso la Scuola Media M.L. King” di Bottegone, poi presso la S.M. “Roncalli” di Pistoia, dal 1984 presso la S.M. “Cino da Pistoia” di Pistoia)

- dal 1996 responsabile dell’Ufficio Studi e Programmazione del Provveditorato agli Studi di Pistoia

- ha fatto parte dell’Osservatorio nazionale per la dispersione scolastica

- ha collaborato con il CEDE, l’IRRSAE della Toscana e fa parte del Gruppo di progetto nazionale SPORA presso il M.P.I.

- ha dedicato molto del suo impegno professionale all’innovazione, alla ricerca e alla formazione collaborando, anche con le Università di Bologna e di Firenze.

Per il suo impegno nella scuola, su proposta del Ministro Berlinguer, gli è stata conferita l’onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica.

Presidente provinciale e Regionale dell’ANP – CIDA, di cui è stato uno dei fondatori a livello nazionale.

Zini vantava anche una lunga esperienza politica, sindacale e amministrativa:

- nel 1975 è eletto consigliere comunale di Pistoia

- poi è Segretario provinciale della UIL

- membro del Consiglio di Amministrazione dell’IACP

- per cinque anni membro della Commissione amministratrice del COPIT.

Dal 2003 è stato il primo pistoiese ad essere stato nominato membro del consiglio di amministrazione del celebre Istituto statale Santissima Annunziata di Poggio Imperiale a Firenze. Nel periodo 2001-2015 Segretario Generale Confartigianato Imprese Pistoia.

Fonte: Confartigianato Imprese Pistoia