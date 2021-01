SuperEnalotto, a Pisa un '5' da oltre 25mila euro

Il SuperEnalotto si ferma all’ombra della Torre di Pisa. L’estrazione di sabato 23 gennaio, infatti, ha visto realizzare un “5” da 25.460,01 euro: il fortunato giocatore, riporta agipronews, ha convalidato la schedina presso la tabaccheria Bianco in via Valgimigli Manara 5. Il “6” ancora non si fa vedere e così il Jackpot è arrivato a quota 97,1 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.