Aveva passato le casse del supermercato senza pagare dei prodotti. Un dipendente dello stesso negozio di Pisanova a Pisa, che non era in orario di servizio, è stato prima avvistato dalla vigilanza interna e poi bloccato dalla polizia. È scattata subito la denuncia per furto aggravato. Il fatto è accaduto alle 17 di sabato scorso.