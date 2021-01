La Nazionale italiana di Mountain Bike XCO si allena all'Isola d'Elba

Approdata all’Elba nei giorni scorsi, fino al 7 febbraio la nazionale italiana di mountain bike XCO animerà l’isola e i suoi variegati percorsi. I giovani atleti effettueranno prove tecniche su percorsi stradali, off road e allenamenti completi in vista delle future importanti prove agonistiche.

Accompagnati dal commissario tecnico, Mirko Celestino, che si avvarrà della collaborazione tecnica di Enrico Martello, Guido Camozzi, Stefano Brusco, Claudio Conte, Mauro Favret e Luca Musella, gli azzurri convocati sono: Martina Berta, Daniele Braidot, Luca Braidot, Nadir Colledani, Andrea Colombo, Giorgia Marchet, Nicholas Pettinà, Greta Seiwald, Mirko Tabacchi, Marika Tovo, Andreas Emanuele Vittone e Juri Zanotti.

Gli atleti si alleneranno sul nuovo tracciato XCO realizzato sul Monte Calamita per ospitare la prova degli Internazionali d’Italia ad aprile e in altre zone a discrezione delle scelte operate dal commissario tecnico. “Anche nel 2021 abbiamo deciso di affrontare il primo stage all’Elba perché è un paradiso per la mountain bike. I ragazzi già nel 2020 ne erano rimasti entusiasti per location, clima e percorsi – commenta Mirko Celestino – “Quest’anno c’è anche un motivo in più. L’allestimento del percorso XCO per la prova degli Internazionali d’Italia darà nuove motivazioni ai ragazzi che potranno allenarsi su questo tracciato spettacolare, con fondo insidioso, che bisogna conoscere molto bene. Saremo i primi in assoluto a testare il nuovo percorso e nell’occasione potremo dare informazioni agli organizzatori per eventuali modifiche o migliorie. Saranno sicuramente 10 giorni bellissimi e redditizi per gli atleti.”

La squadra è ospitata dalla Gestione Associata per il Turismo all’Elba, in collaborazione con la Capoliveri Bike Park. “Il ritiro della nazionale certifica la vocazione ciclistica della nostra Isola, scenario paradisiaco per tutte le discipline delle ruote grasse.” - spiega Niccolò Censi, coordinatore della Gestione Associata Turismo dell'Isola d'Elba - “Il 2021 sarà l'anno della consacrazione attraverso un ricco calendario di eventi sportivi che si apre ad aprile con gli Internazionali di cross country e si chiuderà ad ottobre con il mondiale Marathon.”

L’Elba si sta dunque avvicinando ai mondiali UCI MTB Marathon 2021, in programma il prossimo 2 ottobre, diventando sempre più un punto di riferimento internazionale per professionisti e appassionati. Tra maggio e ottobre, si organizzeranno una serie di eventi dedicati al mondo dei bikers. L’isola ospiterà una serie di giornate formative e di training rivolte agli amanti dello sport outdoor, oltre ad esibizioni ed eventi in cui saranno presentate le varie innovazioni sportive.

