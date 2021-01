Concluse a Firenzuola le delicate operazioni di travaso di gas GPL da un'autocisterna ribaltata in una stretta strada di campagna. Durante l'intervento, durato due giorni, si sono alternati esperti in soccorsi in presenza di rischio Nucleare Biologico Chimico Radiologico dei Vigili del fuoco di Milano e di Roma. Sono seguite le operazioni di ribaltamento e messa su strada del veicolo incidentato.