Da radiatori per moto a quelli di navi e treni: una delle aziende leader è di Montemurlo

La crisi economica causata dalla pandemia non frena l'ascesa della Vas, tutt'altro. L'azienda di produzione di radiatori di via Puccini a Oste sta conoscendo una nuova espansione, infatti, da poco si è trasferita in un nuovo stabilimento più grande per aumentare la produzione e, in un prossimo futuro, già pensa di fare nuove assunzioni di personale.

La Vas, infatti, è una delle uniche quattro aziende italiane (l'unica del Centro Italia) specializzate nella produzione di radiatori, dai più piccoli per moto e auto, fino ai più grandi per i treni ( la Vas ha avuto un'importante commessa da Trenitalia) e le grandi navi. Ma la Vas lavora anche per lo scambio termico a livello industriale e fornisce radiatori a raffinerie, tintorie, rifinizioni e lavanderie industriali per il mercato italiano.

« Siamo un'azienda familiare nata nel 2002 e la nostra particolarità - spiega il titolare Stefano Viscillo con una punta di orgoglio - è che la nostra produzione che è al 100% made in Italy, dalla materia prima al pezzo finito. Non compriamo, come fanno altre aziende, i componenti dall'estero. Alla Vas tutti i pezzi dei radiatori nascono nello stabilimento di Montemurlo. Questo garantisce grande qualità e un lavoro “artigianale” modellato pienamente sulle esigenze del cliente. Siamo inoltre esperti di rigenerazione: aggiustiamo i pezzi danneggiati e ne miglioriamo le performance. In questo periodo di crisi, paradossalmente, lavoriamo ancora di più, perché sono molte le persone che, invece, di ricompare radiatori nuovi, si rivolgono a noi per le riparazioni ».

In attesa dell'inaugurazione ufficiale del nuovo stabilimento che la Vas farà non appena la pandemia lo consentirà, il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, ha fatto visita all'azienda ed ha detto:«Montemurlo non è solo tessile. La forza del nostro distretto sta nella diversificazione. La Vas è una vera eccellenza tutta “Made in Montemurlo”, una delle tante aziende della nostra area industriale che operano non solo nel tessile, ma anche in altri ambiti portando le proprie competenze e capacità nei più diversi. Nonostante la crisi Montemurlo continua a crescere».

La Vas infine sta portando avanti con l'Università di Firenze un progetto di ricerca nell'ambito della movimentazione terra:« In questo lavoro servono conoscenze e capacità quasi ingegneristiche. La preparazione professionale e la ricerca sono importanti per rispondere all'esigenze del mercato e offrire un prodotto innovativo e di qualità. Noi non ci fermiamo», conclude Viscillo.

Nelle foto il sindaco Calamai in visita all'azienda Vas e nella foto di gruppo con la famiglia Viscillo.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa