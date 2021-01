Il Comune di Scandicci aderisce alla Rete Re.A.Dy.

Con la delibera di adesione alla Rete nazionale delle Pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, il Comune approva anche la sottoscrizione della Carta d’intenti di Re.A.Dy.

Il Comune di Scandicci ha aderito alla Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere Re.A.Dy. Con l’atto di adesione approvato dalla Giunta comunale nella seduta di mercoledì 27 gennaio 2021, viene deliberata anche la sottoscrizione alla Carta degli Intenti della Rete che definisce le finalità e gli impegni dell’Amministrazione.

La Carta di Re.A.Dy. propone le numerose finalità tra cui: individuare, mettere a confronto e diffondere politiche di inclusione sociale per le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender realizzate da pubbliche amministrazioni a livello locale; contribuire alla diffusione di buone prassi su tutto il territorio nazionale mettendo in rete le pubbliche amministrazioni impegnate nella promozione dei diritti delle persone lgbt; promuovere presso le pubbliche amministrazioni un'attenzione permanente all'emersione dei bisogni della popolazione lgbt ed operare affinché questi siano presi in considerazione anche nella pianificazione strategica degli enti.