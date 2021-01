Incendio in un appartamento a Scandicci, all'intero un cadavere carbonizzato

Incendio in un appartamento di un condominio in via Carducci a Scandicci posto al settimo piano. All'interno sarebbe stato trovato il cadavere carbonizzato di un uomo. Si tratterebbe di un pensionato di 87 anni che risiedeva nell'abitazione e che viveva da solo. Questo quanto emerge dalle prime informazioni. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

L'incendio ha coinvolto prevalentemente la zona della camera e dell'ingresso.Al momento non si conoscono altri particolari e le cause dell'evento sono da accertare. Verifiche sull'agibilità dei due appartamenti sottostanti al 6° piano

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO