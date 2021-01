Open days Ied Firenze, una settimana di worskhop

Al via il nuovo format di digital Open Days organizzato dall'Istituto Europeo di Design per presentare l'offerta formativa delle sedi Italia di Firenze, Milano, Roma, Torino, Cagliari e dell'Accademia Aldo Galli di Como. Per il 2021 IED ha previsto un programma di appuntamenti non più di un solo giorno, ma della durata di una settimana e ciascuno dedicato ad una diversa tipologia: Corsi Triennali, Master o di Formazione Continua in ambito Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione, Arte e Restauro.

"La formazione rimane un tema essenziale per costruire nuove opportunità per il nostro Paese. Come Scuola siamo chiamati a rinnovarci di continuo per mantenere attivo il dialogo con coloro che stanno scegliendo in questo momento storico quale percorso formativo intraprendere. - dichiara Fabrizia Capriati, Responsabile Comunicazione IED Italia. Per il 2021 abbiamo progettato un nuovo format per presentare l'offerta formativa dei corsi IED: una settimana intera con workshop molto pratici anche se a distanza nelle nostre aree di formazione, riproposta poi in diversi momenti dell'anno e ogni volta dedicata ad una tipologia di corso diversa".

Si parte il 1° febbraio e fino a venerdì 5 con la presentazione dei Corsi Triennali: ogni giorno della settimana sarà dedicato a più workshop di area per realizzare un progetto vero e proprio sotto la guida di un docente e sperimentare quindi in prima persona l'approccio formativo IED.

La settimana vedrà l'alternarsi di presentazioni e workshop come quello di fashion o jewelry sketch e fashion styling moodboard per l'area moda martedì 2; diario creativo per l'area comunicazione mercoledì 3; graphic design is everywhere o videogiochi per il cinema per l'area arti visive giovedì 4 e strategic design thinking per l'area design venerdì 5. Inoltre sono previsti due ulteriori appuntamenti verticali: lunedì 1 la presentazione dell'offerta formativa in lingua inglese, sempre dei corsi Triennali, per chi vuole intraprendere fin da subito un percorso di studio in lingua mentre mercoledì 3 ci sarà la presentazione dell'Accademia Aldo Galli di Como per tutti coloro che sono interessati all'Alta Formazione Artistica nei campi della moda, del design, delle arti visive e della conservazione e restauro dei beni culturali.

Durante la settimana di Open Days sarà possibile interagire con gli Advisor IED, le figure dello staff pronte ad accompagnare il potenziale studente nel processo di scelta, chiarire qualsiasi dubbio sui percorsi formativi e sul processo di ammissione e iscrizione. Inoltre per chi sente di avere già le idee chiare sul corso di studi da intraprendere, è possibile prenotare un colloquio motivazionale con il Coordinatore del corso e iniziare quindi fin da subito il processo di ammissione.

Fonte: Ufficio stampa