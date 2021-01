Palazzuolo sul Senio sottoscrive il protocollo per 'Le Vie di Dante'

Il Sindaco di Palazzuolo sul Senio Gian Piero Moschetti ha siglato ufficialmente stamani, a Firenze, in Palazzo Medici Riccardi, l'adesione del Comune al progetto 'Le Vie di Dante', approvato a fine novembre dalla Giunta comunale. Con lui Tommaso Triberti, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato al Turismo. La Metrocittà è coordinatrice del progetto sovraregionale delineato in accordo da 35 Comuni toscani ed emiliano-romagnoli interessati a collaborare secondo un programma organico, per individuare un sistema turistico di prodotto interregionale denominato 'Le Vie di Dante tra Romagna e Toscana', a 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta.

Il progetto è incentrato sia su "cammini", ovvero itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità non motorizzata (bici, cavallo), sia su percorsi effettuabili, almeno in parte, con modalità di trasporto motorizzato ma a limitato impatto ambientale quali il treno. L'ottica è anche quella, ha sottolineato Triberti, di "una fruizione ampia e lenta del territorio, nel rispetto della sostenibilità ambientale e di una valorizzazione turistica dei territori interessati".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze