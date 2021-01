Scappò durante permesso premio in Spagna, arrestato a Firenze condannato per omicidio

Nella mattinata odierna, i carabinieri di Firenze, durante un servizio in cooperazione internazionale con la Jefatura de Informacion della Guardia Civil spagnola, hanno arrestato in via dell'Osteria a Firenze un 40enne pluripregiudicato marocchino. L'uomo era destinatario di mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità iberiche il 31 maggio 2018. Sarebbe infatti responsabile di un omicidio commesso a Murcia (Spagna) nel gennaio 2002 nel corso di una rapina in abitazione. Durante un permesso premio nel marzo 2018 non era rientrato in carcere, rendendosi irreperibile. È stato rintracciato presso l'abitazione della sua convivente italiana.