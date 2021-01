Gravi ferite dopo incidente ferroviario a Firenze, 9 indagati

Un incidente ferroviario per un lavoro considerato di routine lungo i binari della linea ferroviaria tra Statuto e Campo di Marte. Era il 7 dicembre del 2018, tre operai rimasero feriti dopo l'impatto di un convoglio merci in galleria su una piattaforma dove erano i lavoratori. I tre furono scaraventati sulla massicciata restando gravemente feriti. Adesso sono risultati indagate 9 persone, tra cui 3 dirigenti e 2 tecnici Rfi. Per loro è giunto l'avviso di conclusione indagini. Contestata a tutti l'accusa di lesioni colpose gravi e gravissime. Ai dirigenti di Rfi si contesta anche il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.