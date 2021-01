Chiusura scuola Makarenko Scandicci, Carpini: "Istituzioni non abbandonino il dialogo"

La mobilitazione di tanti cittadini e cittadine di Scandicci che nelle ultime settimane si sono attivati in difesa della scuola Makarenko "è un fatto importante - rileva il consigliere metropolitano di Territori beni comuni Enrico Carpini - Se la Giunta Fallani lo ignorasse commetterebbe un errore".

La gestione diretta da parte delle amministrazioni locali delle scuole "è inequivocabilmente un segno di vicinanza e qualità, un condivisibile ampliamento dei servizi non può essere barattato con una chiusura di una scuola. Anche un sistema scolastico di eccellenza come quello del territorio metropolitano fiorentino può essere migliorato attraverso il dialogo con chi lo vive come genitore o insegnante".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa