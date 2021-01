Occhio nero tra le mura domestiche, soccorsa 40enne a Pisa

Ha preso un colpo in un occhio dal convivente. La disavventura di una 40enne originaria dell'Est Europa a Pisa ha fatto intervenire le volanti della questura. I poliziotti sono intervenuti per sedare gli animi e per far intervenire un'ambulanza per la donna. Quest'ultima è stata informata della possibilità di sporgere denuncia e di essere collocata, grazie alle onlus che collaborano con la Questura, in un struttura protetta per essere tutelata. La donna si è riservata ogni decisione, preferendo al termine delle cure di chiedere ospitalità da parenti.