Rignano sull'Arno, -25% sulle quote degli asili nido per il primo trimestre 2021

In virtù delle risorse messe a disposizione dal D.Lgs 65/2017 “Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino a sei anni” sarà possibile proseguire con l'abbattimento del 25% delle quote di frequenza dei servizi degli Asilo Nido Comunali di Rignano sull'Arno anche per il periodo gennaio – marzo 2021 secondo le tabelle presenti sulla pagina servizi dedicata.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio Stampa