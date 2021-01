Sindacato online nel Fiorentino con GoToCisl

Si estende anche alla provincia di Firenze, da lunedì prossimo 1 Febbraio, il ‘sindacato on line’, GoToCisl, partito lo scorso mese a Prato e che rappresenta una delle prime esperienze del genere in Italia.

La Cisl di Firenze-Prato, insieme alle categorie dei metalmeccanici (Fim) e dei lavoratori somministrati (Felsa), ha creato questo sportello virtuale per poter essere sempre più presente a fianco di chi lavora ed ha bisogno di un aiuto, anche a causa di una pandemia che rende le relazioni più difficili e i problemi più complessi.

Visto i buoni risultati sul territorio pratese, anche quello fiorentino sarà interessato dal progetto e per renderlo accessibile a più persone possibile, sono stati coinvolti anche i delegati aziendali Fim e Felsa, per aiutare tutti coloro che vogliono accedervi, partendo proprio dai luoghi di lavoro.

Per il sindacato è un esperimento importante, nato dalla pandemia e dalle limitazioni nei contatti personali, ma potenzialmente utile anche superata l’emergenza per andare in contro alle esigenze, spesso frenetiche, della quotidianità; implica un nuovo modo di relazionarsi, di fornire risposte e aiuto, vuole essere uno strumento complementare, non certo alternativo, alla presenza nelle sedi sindacali e sui luoghi di lavoro.

Lo sportello GoToCISL è destinato, almeno per il momento, solo ai lavoratori del settore metalmeccanico, sia dipendenti che interinali, e sarà attivo ogni lunedì dalle 17,30 alle 19. Per Firenze e provincia il primo appuntamento è per lunedì prossimo, 1 Febbraio. Per accedere basta scaricare l’applicazione gratuita GoToMeeting sullo smartphone o accedere direttamente da pc, utilizzando le credenziali di accesso pubblicate ogni volta sul sito (cislfirenzeprato.com/gotocisl) e sulla pagina Facebook della Cisl Firenze Prato.

Dopo il primo contatto, ovviamente, per chi avrà bisogno di una consulenza personale verrà attivato, sempre gratuitamente e sempre in forma telematica, un canale in privato.

Fonte: Cisl Toscana - ufficio stampa