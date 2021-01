A Firenze controlli straordinari tra centro e periferia, tre denunce per furti in supermercato

È di oltre 100 persone identificate e 3 denunciate il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato ieri sera a Firenze dalla Polizia di Stato. Volanti della Questura di Firenze e pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscano hanno battuto diverse zone della città: Brozzi, Oltrarno e Novoli, con particolare attenzione a piazza Leopoldo a ai Giardini della Fortezza.

Proprio nei pressi dei Giardini della Fortezza gli agenti hanno sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per la violazione degli obblighi sul soggiorno 3 cittadini marocchini di 22, 25 e 27 anni. Le unità cinofile della Questura hanno invece rinvenuto a terra e sequestrato diversi grammi di hashish.

Nel corso della giornata sono state inoltre denunciate altre 3 persone per furti in centri commerciali. Nel pomeriggio, in piazza Leopoldo, sono stati sorpresi all’opera un cittadino marocchino di 22 anni ed una 44enne di origine straniera. Nel tardo pomeriggio le volanti hanno invece denunciato in un centro commerciale di via di Novoli un altro cittadino marocchino di 20 anni. Il giovane aveva superato le casse automatiche con sottobraccio poco meno di 130 euro di merce, pagando però solo prodotti per 1 euro e 37 centesimi.

L’addetto alla vigilanza privata dell’esercizio si è subito accorto dell’accaduto, ha fermato il sospetto e chiamato la Polizia di Stato.