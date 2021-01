È stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste, Paolo Biondi, l'imprenditore 64enne accusato di evasione fiscale in qualità di presidente del cda della pelletteria High Fashion Peruzzi di Firenze. L'accusa contestava di aver evaso l'Iva e imposte dirette per 13 milioni dal 2012 al 2016.