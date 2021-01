Appendino condannata, 190 sindaci toscani firmano l'appello sulla responsabilità legale

Sono oltre 190 i sindaci toscani che in poche ore hanno sottoscritto la lettera del presidente nazionale di Anci Antonio Decaro, inviata al Parlamento dopo la recente condanna della sindaca di Torino Chiara Appendino. La lettera chiede la revisione del Testo Unico degli Enti locali: “Non chiediamo immunità o impunità – è scritto nell’appello – non dubitiamo del lavoro dei magistrati e rispettiamo il dolore dei parenti delle vittime. Ma domandiamo: possono i sindaci rispondere personalmente e penalmente di valutazioni non ascrivibili alle loro competenze? Possono essere condannati per aver fatto il loro lavoro?” A firmare sindaci di grandi città o piccoli centri, di ogni colore politico.

La sottoscrizione da parte dei sindaci continua e l'elenco viene puntualmente aggiornato.

Ecco i firmatari

SARA D'Ambrosio Altopascio LU

JACOPO Marini Arcidosso GR

ALESSANDRO Ghinelli Arezzo AR

Roberto Valettini Aulla MS

FRANCESCO Casini Bagno A Ripoli FI

CARLETTO Marconi Bagnone MS

GIAMPIERO Mongatti Barberino Di Mugello FI

CATERINA Campani Barga LU

FILIPPO Vagnoli Bibbiena AR

DARIO Carmassi Bientina PI

PAOLO Omoboni Borgo San Lorenzo FI

NICOLA Benini Bucine AR

DANIELE Bettarini Buggiano PT

RICCARDO Conti Buonconvento SI

MASSIMILIANO Ghimenti Calci PI

CRISTIANO Alderigi Calcinaia PI

RICCARDO Prestini Calenzano FI

ALESSANDRO Del Dotto Camaiore LU

Luca Grisanti Campagnatico GR

EMILIANO Fossi Campi Bisenzio FI

ALBERTA Ticciati Campiglia Marittima LI

DAVIDE Montauti Campo Nell'Elba LI

GUGLIELMO Bongiorno Cantagallo PO

ARIANNA Cecchini Capannoli PI

Luca Menesini Capannori LU

MARIO Francesconi Capolona AR

ALESSANDRO Giunti Capraia E Limite FI

MARIA IDA Bessi Capraia Isola LI

CLAUDIO Baroni Caprese Michelangelo AR

LUCIA Rossi Careggine LU

Edoardo Prestanti Carmignano PO

FRANCESCO De Pasquale Carrara MS

CLAUDIA Manzi Casale Marittimo PI

MIRKO TERRENI Casciana Terme E Lari PI

Michelangelo BETTI Cascina PI

Andrea Pieragnoli Casole D'Elsa SI

Sandra Scarpellini Castagneto Carducci LI

LORENZO REMO Ricci Castel Focognano AR

ALESSIO Falorni Castelfiorentino FI

GABRIELE TOTI Castelfranco Di Sotto PI

MARCELLO BONECHI Castellina In Chianti SI

MANOLO PANICUCCI Castellina Marittima PI

Fabrizio NEPI Castelnuovo Berardenga SI

Andrea TAGLIASACCHI Castelnuovo Garfagnana LU

GIANCARLO FARNETANI Castiglion Della Pescaia GR

MARCO ERMINI Castiglion Fibocchi AR

MARIO AGNELLI Castiglion Fiorentino AR

CLAUDIO GALLETTI Castiglione D'Orcia SI

DANIELE GASPARI Castiglione Di Garfagnana LU

Simona ROSSETTI Cerreto Guidi FI

GIACOMO CUCINI Certaldo FI

Roberto COTTINI Cetona SI

Andrea Marchetti Chianciano Terme SI

LUCIANA BARTALETTI Chiusdino SI

JURI BETTOLLINI Chiusi SI

GIANPAOLO TELLINI Chiusi Della Verna AR

ROMINA SANI Cinigiano GR

Alessandra BIONDI Civitella Paganico GR

ANTONIO Maffei Comano MS

Marco Remaschi Coreglia Antelminelli LU

THOMAS D'ADDONA Crespina Lorenzana PI

STEFANO PASSIATORE Dicomano FI

BRENDA BARNINI Empoli FI

MICHELE GIANNINI Fabbriche Di Vergemoli LU

Alberto Lenzi Fauglia PI

Anna RAVONI Fiesole FI

Giulia MUGNAI Figline Incisa Valdarno FI

ANNALISA FOLLONI Filattiera MS

DARIO NARDELLA Firenze FI

GIANLUIGI Giannetti Fivizzano MS

FRANCESCO SONNATI Foiano Della Chiana AR

Andrea BENINI Follonica GR

MORENO LUNARDI Fosciandora LU

CAMILLA Bianchi Fosdinovo MS

ALESSIO Spinelli Fucecchio FI

David SAISI Gallicano LU

Andrea BIONDI Gavorrano GR

PAOLO SOTTANI Greve In Chianti FI

ANTONFRANCESCO VIVARELLI COLONNA Grosseto GR

SANDRO Ceccarelli Guardistallo PI

ALESSIO CALAMANDREI Impruneta FI

SERGIO ORTELLI Isola Del Giglio GR

ALESSIO BARBAFIERI Lajatico PI

LISA AMIDEI Larciano PT

ANGELA BAGNI Lastra A Signa FI

Simona Neri Laterina Pergine Valdarno AR

TOMMASO CUORETTI Londa FI

ALESSANDRO TAMBELLINI Lucca LU

ROBERTA CASINI Lucignano AR

DIEGO Cinelli Magliano In Toscana GR

MARIA DE PALMA Marciano Della Chiana AR

MARCO TRAVERSARI Marliana PT

TOMMASO TRIBERTI Marradi FI

FRANCESCO PERSIANI Massa MS

MARZIA Niccoli Massa E Cozzile PT

MARCELLO Giuntini Massa Marittima GR

Alberto COLUCCINI Massarosa LU

NICOLA Poli Minucciano LU

Andrea TALANI Molazzana LU

PAOLO POMPONI Montaione FI

Silvio FRANCESCHELLI Montalcino SI

FRANCESCO BORGHINI Monte Argentario GR

MARGHERITA GILDA Scarpellini Monte San Savino AR

FEDERICO CARRARA Montecarlo LU

SANDRO Cerri Montecatini In Val Di Cecina PI

Luca BARONCINI Montecatini Terme PT

PAOLO MASETTI Montelupo Fiorentino FI

Roberto PERTICHINI Montemignaio AR

MICHELE Angiolini Montepulciano SI

Andrea Frosini Monteriggioni SI

GABRIELE BERNI Monteroni D'Arbia SI

GIACOMO TERMINE Monterotondo Marittimo GR

Simona Fedeli Montescudaio PI

ALESSIO Mugnaini Montespertoli FI

SILVIA CHIASSAI Montevarchi AR

FRANCESCO GOVI Monteverdi Marittimo PI

NICOLA VERRUZZI Montieri GR

CLAUDIO NOVOA Mulazzo MS

DAVIDE Ricci Murlo SI

EMANUELE CECCHERINI Ortignano Raggiolo AR

MARCO GHERARDINI Palaia PI

Andrea BONFANTI Pescaglia LU

MANOLO Garosi Pienza SI

ALBERTO STEFANO GIOVANNETTI Pietrasanta LU

GILDA DIOLAIUTI Pieve A Nievole PT

CLAUDIO MARCELLI Pieve Santo Stefano AR

ALESSANDRO TOMASI Pistoia PT

GIOVANNI GENTILI Pitigliano GR

MARCO PINELLI Podenzana MS

David BUSSAGLI Poggibonsi SI

ILARIA Bacci Pomarance PI

Francesca Brogi Ponsacco PI

MONICA Marini Pontassieve FI

NICOLA TESI Ponte Buggianese PT

MATTEO Franconi Pontedera PI

LUCIA BARACCHINI Pontremoli MS

ANGELO Zini Portoferraio LI

MATTEO BIFFONI Prato PO

PIER PAOLO Mugnaini Radda In Chianti SI

FRANCESCO FABBRIZZI Radicofani SI

FRANCESCO Guarguaglini Radicondoli SI

ALESSANDRO Starnini Rapolano Terme SI

Piero GIUNTI Reggello FI

SALVATORE Neri Riparbella PI

Massimo Galli Roccalbegna GR

FRANCESCO LIMATOLA Roccastrada GR

DANIELE Donati Rosignano Marittimo LI

FABIO MICHELETTI Sambuca Pistoiese PT

AGNESE CARLETTI San Casciano Dei Bagni SI

Andrea Marrucci San Gimignano SI

VALENTINA Vadi San Giovanni Valdarno AR

EMANUELE PIANI San Godenzo FI

Luca MARMO San Marcello Piteglio PT

SIMONE Giglioli San Miniato PI

DANILO Maramai San Quirico D'Orcia SI

RAFFAELLA Mariani San Romano In Garfagnana LU

ALESSANDRO Bandini San Vincenzo LI

MAURO CORNIOLI Sansepolcro AR

Giulia DEIDDA Santa Croce Sull'Arno PI

FEDERICO BALOCCHI Santa Fiora GR

GIAMILA Carli Santa Luce PI

FRANCESCO Landi Sarteano SI

ALESSANDRO SCALZINI Sassetta LI

SANDRO FALLANI Scandicci FI

Francesca TRAVISON Scarlino GR

FEDERICO IGNESTI Scarperia San Piero FI

DANIELE Rossi Seggiano GR

Luciano Petrucci Semproniano GR

PIERO LUNARDI Serravalle Pistoiese PT

FRANCO Dori Sestino AR

Lorenzo FALCHI Sesto Fiorentino FI

Marco Reali Sillano Giuncugnano LU

Edo Zacchei Sinalunga SI

PIERANDREA VANNI Sorano GR

GIUSEPPE GUGLIOTTI Sovicille SI

MAURIZIO VERONA Stazzema LU

JESSICA Pasquini Suvereto LI

ELEONORA DUCCI Talla AR

SERGIO CHIENNI Terranuova Bracciolini AR

MIRKO Bini Terricciola PI

GIACOMO GRAZI Torrita Di Siena SI

Roberto MACHETTI Trequanda SI

MATTEO MASTRINI Tresana MS

LEONARDO BORCHI Vaglia FI

PRIMO BOSI Vaiano PO

MASSIMILIANO ANGORI Vecchiano PI

GIOVANNI Morganti Vernio PO

GIORGIO DEL GHINGARO Viareggio LU

FILIPPO Carlà Campa Vicchio FI

MATTEO Ferrucci Vicopisano PI

ELISA Anelli Villa Basilica LU

FRANCESCO PIOLI Villa Collemandina LU

ABRAMO FILIPPO BELLESI Villafranca In Lunigiana MS

GIUSEPPE TORCHIA Vinci FI

GIACOMO Santi Volterra PI

Fonte: Anci Toscana