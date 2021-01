Lite sul treno, due persone denunciate

I carabinieri di Rufina hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato 20enne di origini albanesi ed un 32enne nigeriano incensurato per interruzione di pubblico servizio e minaccia aggravata. I fatti risalgono alla serata di sabato scorso, quando i due, passeggeri di un treno regionale diretto da Firenze a Borgo San Lorenzo, hanno iniziato a litigare per futili motivi all’interno della carrozza che li ospitava.

Dagli spintoni si è passati ben presto ai pugni finché entrambi hanno cominciato a fronteggiarsi il primo brandendo un martelletto frangivetro prelevato dall’apposito supporto e l’altro una bottiglia di vetro che aveva nel proprio bagaglio. Il pronto intervento del capotreno e di alcuni passeggeri ha evitato che la lite degenerasse; tuttavia il treno ha dovuto fermarsi alla Stazione di Rufina per consentire sia l’intervento delle pattuglie dell’Arma che dei soccorritori, accumulando un ritardo di circa un’ora.

Nessuno dei due soggetti coinvolti ha riportato lesioni; dopo la ricostruzione operata dai Carabinieri grazie all’escussione dei testi e la visione delle immagini delle telecamere di bordo, i denunciati.