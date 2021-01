Il Pd candida Prestanti per un secondo mandato a Carmignano

La sezione di Carmignano del Partito Democratico giovedì 4 febbraio alle 21 riunirà i propri iscritti per presentare loro un documento politico che introdurrà la ricandidatura del sindaco uscente, Edoardo Prestanti, alle prossime elezioni amministrative. Un momento di confronto per fare il punto sul percorso fatto e su quello ancora da realizzare verso una riconferma che darebbe a Prestanti la possibilità di continuare ad amministrare il territorio in nome del Buen Vivir.

Un’assemblea alla quale seguirà un percorso partecipativo con tutta la popolazione e dal quale nascerà poi il programma elettorale 2021. Un modus operandi già rodato nel 2016 da Idee per Carmignano, la lista civica che portò Prestanti alla vittoria.

L’intento è riproporre tavoli di lavoro a tema e discussioni aperte a tutti sugli argomenti cari al Sindaco e all’Amministrazione uscente, al Partito e soprattutto ai carmignanesi in modo da coniare progetti condivisi e costruttivi in nome del bene comune.

Fonte: Pd Carmignano