Resta aperto alle 22.30 e vende alcolici e cibo: multa e chiusura per 5 giorni

Nella tarda serata di ieri i carabinieri nel corso del servizio di controllo del territorio tra il quartiere Oltrarno e Legnaia, hanno proceduto al controllo di un esercizio commerciale che alle 23.30 risultava aperto per la vendita. In particolare è stato constatato che in quella circostanza erano state acquistate lattine di birra e generi alimentari da parte di un avventore. L’esercizio è stato sanzionato per violazione della normativa da contenimento Covid 19, con sanzione pecuniaria amministrativa ed accessoria di giorni 5 di chiusura. Gli atti sono stati trasmessi all’autorità amministrativa competente.