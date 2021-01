Sorpreso a rubare su un'auto, ferisce il proprietario con delle forbici

Sorpreso dal proprietario dell'auto sul quale stava rubando, lo ha ferito con delle forbici appuntite alla mano. Il ladro, un 15enne straniero, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri a Firenze dalla polizia. Da qusnto ricostruito il proprietario dell'auto era andato a fare la spesa, tornando al mezzo ha visto il ragazzino. Nel tentativo di fuggire il 15enne ha ferito l'uomo. Il ragazzo è stato fermato dalla polziia in via Fei e arrestato per tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate. Il pm ha disposto la permanenza in un centro di accoglienza.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa