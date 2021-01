Maltempo San Miniato, le piogge portano fango e frane sulle strade

Le fitte piogge della serata di ieri hanno causato problemi, oltre che a Livorno, anche a San Miniato. Dalla mattina di oggi i volontari degli enti di soccorso, tra cui la Misericordia di San Miniato, quella di San Miniato Basso e la Vab, sono in azione su alcuni punti del territorio.

Si parla di piccole frane, rii che hanno straripato, fango in strada. Piano piano la viabilità sta ritornando alla norma. Tra i punti sensibili via Aldo Moro a San Miniato, già colpita da un'imponente frana anni fa che bloccò la viabilità per mesi, via Serra tra La Serra e la Borghigiana e la stessa piazzetta di fronte al circolo Arci a La Serra.

Alcuni dettagli sono stati forniti anche dal sindaco Simone Giglioli: "Sono in corso in via Capitini i lavori di ripulitura della sede stradale da fango e detriti a causa di una parziale uscita del Rio Pinocchio. Le squadre della Protezione civile sono all'opera in questo momento e il traffico è stato momentaneamente chiuso nel primo tratto tra la rotonda e piazza Italo Geloni.

È in un corso una frana dell'argine del Rio San Bartolomeo (La Catena). Sulla frana sono intervenuti per la sua messa in sicurezza il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e il Genio civile.

Ci sono alcuni smottamenti che invadono parzialmente la sede stradale sia in via Aldo Moro, sia in via Gargozzi. Inoltre sono stati effettuati questa mattina lavori di ripulitura della sede stradale in via Serra, nel tratto tra la Borghigiana e La Serra".