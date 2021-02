Autotrasporti, in arrivo 50mila euro di rimborso per le spese di rinnovo dei conducenti

Grazie al lavoro portato avanti da CNA, Confartigianato e dalle altre sigle sindacali di rappresentanza di aziende e lavoratori, l'Organismo Bilaterale Toscano dell'Autotrasporto (OR.BI.TA) mette sul piatto 50.000 euro con l’obiettivo di rimborsare agli autotrasportatori le spese sostenute per il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

A tal proposito è stato pubblicato un bando con validità retroattiva a partire dal 1° luglio 2019 e fino al completo esaurimento delle risorse.

I soggetti beneficiari del contributo sono le aziende ed i dipendenti delle aziende che applicano l’Accordo Regionale Autotrasporto merci, previsto dal contratto nazionale del trasporto merci e logistica rinnovato nel 2017, in regola con il sistema della bilateralità artigiana. Questi dovranno presentare ad OR.BI.T.A. l’apposita modulistica a mezzo di posta elettronica certificata.

L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo fino ad un massimo di 200 euro per ciascun beneficiario, e sarà erogato sulla base di una graduatoria cronologica di presentazione delle domande.

Il comitato di ORBITA è composto da CNA, Confartigianato, Casa Artigiani, CGIL, CISL e Uil, quindi invitiamo tutti gli interessati a contattare gli uffici della propria associazione di rappresentanza per avere informazioni sull’iniziativa.

Fonte: Cna Firenze - Ufficio Stampa