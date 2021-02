Lapo Motti lascia il calcio. I ringraziamenti dell'U.S. Poggibonsi

U.S. Poggibonsi S.R.L. rende noto che il portiere Lapo Motti ha deciso di dare l’addio al mondo del calcio a causa di sopravvenuti motivi di natura lavorativa, interrompendo così anzitempo la sua avventura in giallorosso.

I turni di lavoro di Motti non collimerebbero infatti con gli orari delle sedute settimanali di allenamento.

La Società, nel pieno rispetto della scelta del proprio tesserato, rivolge gli auguri per il nuovo impiego all’estremo difensore classe 1998, ringraziandolo per la professionalità e per la profonda umanità dimostrate in questi mesi.

Prima della sospensione della stagione, Lapo Motti ha difeso la porta del Leone in due gare di Coppa Italia e in una di Campionato Eccellenza.

Il saluto di Lapo Motti: “Ringrazio il Poggibonsi per non avermi mai fatto mancare nulla dentro e fuori dal campo. Ho fatto una scelta di vita e a malincuore devo lasciare. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti i tifosi e alla Società. Forza Leoni!”

In bocca al lupo Lapo!

Fonte: U. S. Poggibonsi - Ufficio Stampa