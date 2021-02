Lotteria degli scontrini al via, si parte con 10 premi da 100mila euro

La lotteria degli scontrini parte oggi, 1 febbraio, dopo tre rinvii. La prima estrazione mensile è stata fissata per giovedì 11 marzo e in palio per gli scontrini fortunati ci saranno 10 premi da 100mila euro destinati agli acquirenti, che non saranno gli unici a partecipare. Infatti sono in palio anche 10 premi da 20mila euro l'uno per gli esercenti.

Le estrazioni saranno mensili a partire dal mese di marzo e saranno introdotte anche quelle settimanali dal mese di giugno.

Come funziona la lotteria degli scontrini?



Per partecipare alla lotteria degli scontrini innanzitutto bisogna effettuare acquisti con moneta elettronica con bancomat, carte di credito o altre forme di pagamento digitale. Questa misura segue la stessa logica del cashback per prevenire e contrastare l'evasione fiscale. Prima dell'acquisto è necessario richiedere un codice sul sito del governo dedicato alla lotteria degli scontrini.

Il codice emesso è associato al codice fiscale del cliente, che dovrà salvarlo sullo smartphone e stamparlo. Al momento dell'acquisto, il cliente deve mostrare il codice al negoziante prima che questi emetta lo scontrino elettronico e parteciperà all'estrazione della lotteria. Ecco le regole da seguire per la lotteria degli scontrini per i commercianti.

Quali sono i premi?

I premi sono diversi.

Premi annuali

1 premio da € 5.000.000 ogni anno per chi compra e 1 premio da € 1.000.000 ogni anno per chi vende.

Premi mensili

10 premi da € 100.000 ogni mese per chi compra e 10 premi da € 20.000 ogni mese per chi vende.

Premi settimanali

15 premi da € 25.000 ogni settimana per chi compra e 15 premi da € 5.000 ogni settimana per chi vende.