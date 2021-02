Coop Tavarnelle, consegnati buoni spesa per 1.500 euro

Sono stati consegnati negli scorsi giorni dalla sezione soci Coop di Tavarnelle i buoni spesa per un totale di 1.500 euro che Unicoop Firenze dona alle associazioni che si occupano di emergenza alimentare sul territorio. Diventeranno pacchi alimentari per chi, in questo periodo segnato dalla pandemia, non ha le risorse per fare la spesa. I buoni, infatti, sono destinati alle famiglie in difficoltà sul territorio e sono stati consegnati al Circolo Ricreativo Culturale La Rampa, alla Confraternita Misericordia Barberino Tavarnelle e alla Caritas Barberino V.Elsa (in allegato foto della consegna) dal presidente della sezione soci Coop Renzo Ciani. L'iniziativa rientra nella campagna di Unicoop Firenze "Nessuno Indietro" promossa per combattere l'aumento delle disuguaglianze dovuto alla crisi economica e sanitaria.

“In questo periodo di emergenza, l'aiuto alimentare è indispensabile per molte famiglie, che non riescono ad arrivare a fine mese. Grazie alla solidarietà di Unicoop Firenze e alla generosità di soci e clienti, siamo sempre riusciti a sostenere le associazioni che assistono le persone bisognose e oggi continuiamo a farlo con la consegna di questi buoni spesa. Il nostro impegno per chi vive in situazioni di disagio non si ferma, anzi si rafforza in questa situazione di grandi incertezze" afferma Renzo Ciani, mentre le associazioni ringraziano Unicoop Firenze e la sezione soci per il prezioso contributo e per la vicinanza.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa