Crisi, Biffoni: "Fate presto, serve un Governo subito"

"Fate presto, serve un Governo subito. Per i sindaci è fondamentale avere interlocutori certi, dobbiamo dare risposte alle nostre comunità e alle imprese che stanno affrontando la fase più difficile per l'economia del nostro Paese". Il sindaco di Prato Matteo Biffoni lancia un appello alla politica nazionale sottolineando la necessità di avere un Governo in tempi strettissimi: "La questione è molto pratica: ogni progetto, investimento, finanziamento è fondamentale per permettere alle nostre comunità, alle nostre città di affrontare questa grave crisi economica e sociale che stiamo attraversando e lavorare per lo sviluppo. Non possiamo permetterci di non dare risposte ai cittadini, ai lavoratori, alle imprese perché non abbiamo interlocutori stabili - sottolinea il sindaco Biffoni -. Adesso non è il momento di troppe discussioni, ricordiamoci che siamo ancora in mezzo a una pandemia che ha messo e sta tuttora mettendo in crisi due dei beni più preziosi: salute e lavoro".

Fonte: Ufficio Stampa