Pd Castelfiorentino: "Approvato bilancio, inutile caccia al colpevole sui fatti di cronaca"

Il gruppo consiliare del Partito democratico di Castelfiorentino commenta soddisfatto il voto per il bilancio presentato al consiglio comunale dello scorso 28 gennaio: “Con questo atto viene confermata ancora una volta la grande attenzione dell'amministrazione Falorni verso uno sviluppo sostenibile, ponderato, guidato dal verde, dalla cultura, dalla scuola, dall'attenzione alle varie realtà castellane. Lo abbiamo convintamente votato, consapevoli del grande lavoro fatto dal sindaco in questo anno così particolare.

Il primo elemento su cui vogliamo porre l'attenzione è il grande sforzo economico compiuto dall'ente che, dopo aver realizzato una delle manovre più ingenti della zona destinando ben 650.000€ per sgravi sulle imposte comunali, ha addirittura aumentato i servizi a domanda individuale per la cittadinanza senza aumentare le tariffe. Grazie a una virtuosa gestione del bilancio, il quadro che ci viene infatti restituito è di una amministrazione attenta a fornire servizi di qualità, riadattati o creati per fronteggiare l'emergenza pandemica, al fianco dei propri cittadini, delle famiglie, di chi è in difficoltà, dei più giovani.

In secondo luogo intendiamo sottolineare come l'amministrazione confermi il proprio impegno su alcuni settori strategici che certamente qualificano il proprio agire politico. Una città dove, nonostante un anno straordinario, non si perde di vista l'importanza di una realtà a misura di famiglia, con la creazione di nuove piste ciclabili, con interventi sugli edifici scolastici e sui servizi alla persona, con la tutela e la valorizzazione della cultura in ogni sua forma, senza dimenticare il supporto alle tante realtà associative che danno corpo al paese, prime fra tutte quelle socio-sanitarie e sportive.

Scorrendo con attenzione il DUP, il Documento Unico di Programmazione, leggiamo una lucida attenzione a un paese vivibile, in continuo sviluppo, che programma e progetta le grandi opere, ricerca finanziamenti al di fuori del proprio bilancio e non dimentica la propria voglia di correre.

Infine, vogliamo certamente fare una notazione su un fatto accaduto qualche giorno fa e che è stato oggetto di discussione in consiglio. Parliamo di una rapina avvenuta ai danni di una famiglia, fatto sul quale il sindaco ha prontamente informato il consiglio stesso, dando conto dell'impegno dell'amministrazione sul fronte della sicurezza.

Ferma restando la nostra severa condanna per quanto accaduto e la massima solidarietà per la triste vicenda vissuta dalla famiglia, riteniamo assolutamente fuori luogo le modalità con cui l'opposizione castellana ha inteso strumentalizzare la vicenda, tentando di perseguire la narrazione di una Castelfiorentino in preda al caos a causa dell'amministrazione e del governo nazionale. Fa pensare una posizione del genere, perché assolutamente cieca rispetto a quanto fatto da questa amministrazione in materia di sicurezza.

La giunta Falorni ha infatti più volte sollecitato un dibattito di livello nazionale sulla sicurezza, promuovendo perfino una raccolta firme sul tema, affrontando la questione non da un punto di vista ideologico bensì favorendo una discussione concreta su due importanti elementi che realizzano veramente tale concetto: presenza di uomini sul territorio e certezza della pena. Inoltre ha investito più volte sulla videosorveglianza, ha dato nuove sedi alle forze dell'ordine e sostenuto forme di vigilanza privata.

Alla luce di quanto fatto dall'amministrazione, riteniamo inutile la continua caccia al colpevole fatta dall'opposizione: ci aspettiamo invece un atteggiamento costruttivo, volto al raggiungimento del più alto livello di benessere per tutti i nostri concittadini.

Vogliamo infine sottolineare che ci dissociamo dall'aberrante idea proposta dall'opposizione per cui i soldi in cultura siano soldi persi e non prioritari, nonché la falsa narrazione fatta sugli investimenti in scuola e assistenza alla disabilità.

Siamo orgogliosi di aver votato un bilancio attento al mondo dei teatri, delle biblioteche, dei musei, che danno lavoro e cibo per la mente a tutti i castellani; siamo orgogliosi di un'amministrazione che ha aumentato il ventaglio dei servizi scolastici senza toccare una tariffa, e che annualmente investe sull'edilizia scolastica; siamo orgogliosi di ogni centesimo speso dall'amministrazione in assistenza socio sanitaria, in aiuti agli ultimi, in vicinanza al prossimo. Siamo orgogliosi-concludono i consiglieri- di un bilancio che parla sì di cifre, di entrate e spese, ma anche di una visione della città, di un progetto di crescita e di sostenibilità, anche perché non c’è sicurezza dove non c’è cultura.”

Fonte: Pd Empolese Valdelsa