Qualità della vita in Montagna, nuovo seminario online

Continuano le attività di Made in P(i)T, il progetto integrato territoriale Alta Montagna Pistoiese. Giovedì 4 febbraio 2021 alle ore 15 si tiene il seminario tematico online “Benessere e qualità della vita in aree di montagna”. Per partecipare basta prenotarsi al numero 05739910747 o tramite mail noemi.ferretti@coldiretti.it, per ottenere il link della riunione che si tiene online causa covid.

Il programma prevede tre relazioni con discussione sulle tematiche affrontate a cui sono invitati cittadini, istituzioni ed aziende agricole. Si parlerà di strategie politiche della Regione; di valutazione del benessere nelle aree rurali marginali toscane; e di terapia del bosco. Relazioni a cura di Valerio Marchioni, della Cooperativa di Comunità CooperPracchia; Francesca Gerini, ricercatrice di Economia dell’Azienda, Marketing ed Economia all’Università di Firenze; e Monica Landi, fisioterapista e ricercatrice in materia di Medicina Forestale.

Made in P(i)T, il progetto integrato territoriale che, all’insegna della resilienza e della sostenibilità, partendo dalla presenza dell'agricoltura in montagna, mette in campo azioni per tutelare il paesaggio, l'ambiente e la biodiversità, favorendo lo sviluppo socio-economico sostenibile per il benessere in montagna; di valutazione del benessere nelle aree rurali marginali in Toscana della popolazione ivi insediata.