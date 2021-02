Terre di Toscana, la 14esima edizione salta a Camaiore

Sarà rimandata al 2022 la XIV edizione di Terre di Toscana, che sarebbe dovuta svolgersi domenica 11 e lunedì 12 aprile 2021 all'Hotel UNA Esperienze Versilia Lido a Lido di Camaiore (Lu).

Il perdurare della emergenza sanitaria e delle conseguenti misure emergenziali adottate dal governo italiano perlomeno fino al 30 aprile, con le fiere e gli eventi in genere che non possono essere svolti e la presumibile continuazione delle limitazioni agli spostamenti, hanno indotto gli organizzatori a ritenere che non vi siano le condizioni, il clima, la fattibilità né la possibilità concreta di organizzare Terre di Toscana nel mese di aprile prossimo, così come programmato.

Perciò la quattordicesima edizione della manifestazione slitterà al 2022. Per tornare a essere una festa. E per essere vissuta come tale.

Fonte: Terre di Toscana